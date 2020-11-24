Указ губернатора Тульской области от 23 ноября 2020 года № 154 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 23.11.2020 № 71-00-07/08-10757-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области по 15 января 2021 года проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах, а также массовых деловых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.

В целях настоящего указа под массовым деловым мероприятием понимается организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек.

Действие запретов, установленных настоящим подпунктом, не распространяется на мероприятия и виды деятельности, осуществление которых возобновлено подпунктами 4 и 7 пункта 5 и пунктом 11 настоящего указа.

Запретить в период с 25 декабря 2020 года по 9 января 2021 года с 23.00 до 07.00:

оказание услуг организациями общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза;

деятельность бильярдных, боулингов, ночных клубов, баров, дискотек и караоке-клубов.";

2) в подпункте 2.1 пункта 2 указа:

в абзаце 1 после текста "с 10 по 23 ноября 2020 года," дополнить текстом "с 24 ноября по 7 декабря 2020 года, с 8 по 21 декабря 2020 года, с 22 по 31 декабря 2020 года";

дополнить абзацем 18 следующего содержания:

"являющихся работниками учреждений культуры, с их письменного согласия;"; :

3) пункт 6 указа изложить в новой редакции:

"6. Установить, что:

осуществление деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, проведению концертов и выставок осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 30 процентов от общей вместимости;

проведение спортивных мероприятий с участием лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, осуществляется без зрителей, за исключением присутствия одного из родителей несовершеннолетнего или его законного представителя;

проведение спортивных мероприятий с участием совершеннолетних лиц осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 10 процентов от общей вместимости.";

4) в пункте 12 указа:

дополнить абзацами 2-3 следующего содержания:

"Работодатель до 27 ноября 2020 года обеспечивает размещение информации о количестве работников, переведенных на дистанционный режим работы, в личном кабинете работодателя информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" (https://trudvsem.ru).

Актуализация информации о количестве работников, переведенных на дистанционный режим работы, осуществляется работодателем в течение одного рабочего дня, следующего за днем изменения у работника режима работы.";

дополнить абзацами 10-11 следующего содержания:

"учреждения культуры;

учреждения, оказывающие содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;";

5) дополнить указ пунктами 13-15 следующего содержания:

"13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области, с учетом характера работы установить режим гибкого рабочего времени.

14. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области по результатам проведения мероприятий в эпидемических очагах в течение 1 рабочего дня информировать больных COVID-19 и лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, о необходимости соблюдения ими в течение 14-ти календарных дней со дня контакта с больным COVID-19 режима изоляции с использованием любых доступных средств связи.

15. Установить, что лицо, контактировавшее с больным COVID-19, находится в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления' (в случае развития заболевания).", изменив соответственно нумерацию пунктов.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением абзацев 2-4 подпункта 1 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 1 декабря 2020 года, и абзацев 5-7 подпункта 1 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 25 декабря 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







