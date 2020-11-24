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24.11.2020 11:29
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Tesla выпустит электромобили для Европы

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Rivian. Фото: Пресс-служба Rivian.
Фото: Пресс-служба Rivian.

Американский электромобильный стартап Rivian, завершающий подготовку промышленного производства революционных электропикапов и внедорожников, объявил о дальнейших рыночных планах.

Фото: скриншот с youtube.com
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По словам главы марки Роберта Скаринджа, в 2022 году компания Rivian выйдет на европейский, а следом и китайский рынки. Причем к мировой экспансии компания приступит с помощью новых моделей электромобилей, более компактных, чем пикап R1T и внедорожник R1S.

Компактные электромобили Rivian будут тем не менее широко унифицированы с R1T и R1S, что и позволит наладить их производство за существенно меньший срок, чем потребовали первые модели электромобилей.

Rivian - частная американская компания, основана в 2009 году инженером Робертом Скаринджем для выпуска беспилотных автомобилей.

В последующие несколько лет компания привлекла многомиллиардные инвестиции в том числе от таких гигантов рынка, как Ford и Amazon, разработала с нуля электропикап R1T и внедорожник R1S, выстроила завод для их серийного производства в штате Иллинойс, на базе бывшего завода Mitsubishi Motors. Первенцы марки поступят в продажу на американском рынке в середине 2021 года.