"Убийца" Tesla выпустит электромобили для Европы

Американский электромобильный стартап Rivian, завершающий подготовку промышленного производства революционных электропикапов и внедорожников, объявил о дальнейших рыночных планах.

По словам главы марки Роберта Скаринджа, в 2022 году компания Rivian выйдет на европейский, а следом и китайский рынки. Причем к мировой экспансии компания приступит с помощью новых моделей электромобилей, более компактных, чем пикап R1T и внедорожник R1S.

Компактные электромобили Rivian будут тем не менее широко унифицированы с R1T и R1S, что и позволит наладить их производство за существенно меньший срок, чем потребовали первые модели электромобилей.

Rivian - частная американская компания, основана в 2009 году инженером Робертом Скаринджем для выпуска беспилотных автомобилей.

В последующие несколько лет компания привлекла многомиллиардные инвестиции в том числе от таких гигантов рынка, как Ford и Amazon, разработала с нуля электропикап R1T и внедорожник R1S, выстроила завод для их серийного производства в штате Иллинойс, на базе бывшего завода Mitsubishi Motors. Первенцы марки поступят в продажу на американском рынке в середине 2021 года.