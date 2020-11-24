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Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов

Новости
    24.11.2020, 18:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Владимир Фирсов скончался на 77-м году жизни в своей квартире в Москве - на улице Народного Ополчения.

Как передает KP.RU, тело артиста обнаружила его младшая сестра, она и вызвала скорую помощь и оперативные службы.

К сожалению, прибывшие медики уже ничем не смогли помочь мужчине.

"Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть артиста Владимира Фирсова. Установлено, что давность смерти составила несколько часов", - рассказал источник издания в правоохранительных органах столицы.

Предварительный диагноз - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Тело актера в настоящее время направлено на экспертизу, призванную установить точные причины смерти артиста. Полиция проводит проверку.

Владимир Фирсов родился 14 марта 1944 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве.

Сниматься начал в семидесятые - Яшка-пианист в сериале "Хождение по мукам", "Странная женщина", "Бархатный сезон", "Москва слезам не верит", студент Бузыкина Лифанов в "Осеннем марафоне", мим из захаровского "Тот самый Мюнхгаузен", "Забытая мелодия для флейты", "Вор".

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