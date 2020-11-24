В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика

В Японии местные деятели искусства представили свои работы, на которые их вдохновил кубик Рубика. Необычное мероприятие прошло в Токио в честь сорокалетней годовщины появления легендарной головоломки на территории островного государства. Примечательно, что презентацию своим присутствием почтила принцесса Хисако Такамадо.

Архитектор Кэнго Кума, который спроектировал Новый олимпийский стадион в Токио, в этот день показал публике необычный шкафчик. Этот предмет мебели благодаря множеству открывающихся и закрывающихся ячеек напомнил известную во всем мире венгерскую игрушку.

Шеф-повар Макото Ириэ порадовал зрителей авторской композицией из аккуратно составленных маленьких цветных кубиков. Попробовать на вкус его работу, в которую вошло большое количество самых разных ингредиентов, можно в одном из столичных ресторанов в течение всего нескольких дней. Кондитер Сусуму Кояма посвятил Рубику десерт из белого шоколада, а мастер по имени Хироясу Кояма придумал алкогольный коктейль.

Карин Като поразила присутствующих необыкновенно изящным и пластичным танцем. Девушка рассказала, что в прошлом занималась балетом у российского хореографа.

В Японию кубик Рубика пришел в 1980 году и моментально завоевал местный рынок. По некоторым данным, на территории Страны восходящего солнца было продано в общей сложности более 14 миллионов различных модификаций игрушки. Сейчас в японских магазинах можно найти шестнадцать видов этой головоломки.