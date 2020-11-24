В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение

На сегодняшнем заседании рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ обсудили проект Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск государств-членов альянса. Документ, судя по всему, непростой, что и понятно, поскольку затрагивает финансовые вопросы. По словам начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, сейчас проходит стадия согласования проекта, который разрабатывается в целях правового регулирования этих непростых вопросов.

"В ходе заседания обсуждены вопросы оплаты воинских железнодорожных перевозок по территории государств - членов ОДКБ при подготовке и проведении совместных учений в формате ОДКБ, организации ремонта и восстановления вооружения и военной техники Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ "Эшелон-2020", - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Подводя итоги, замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, под руководством которого и прошло заседание, отметил, что совершенствование системы материально-технического обеспечения войск ОДКБ рассматривается как одно из важнейших направлений.