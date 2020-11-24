В России началась разработка нацпроекта по туризму

В России началась разработка национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который позволит создать качественный и разнообразный туристический продукт. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Основная задача нацпроекта - повысить качество сервиса и сделать российский туристический продукт более доступным.

"Мы знаем, что граждане Китая активно посещают российские достопримечательности и курорты и занимают первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристских поездок в Россию. Мы предлагаем вам рассмотреть возможность и рассчитываем на активное участие китайских инвесторов, отельеров и компаний туристической сферы в этом масштабном проекте", - отметил вице-премьер.

На заседании также обсудили возможность проведения в России Российско-Китайского ЭКСПО в следующем году, а также в целом важность возобновления выставочно-ярмарочной деятельности.

В ходе обсуждения участники поделились результатами совместной работы в период пандемии и наметили планы на постпандеминческий период.

"Нашим странам в этом году пришлось оперативно реагировать на многие вызовы, чтобы поддержать национальные экономики, системы здравоохранения и позаботиться о людях. В самое сложное время обе стороны протянули друг другу руки помощи, направили гуманитарные грузы, медицинских специалистов, координировали действия по вывозу граждан и пропускному режиму на совместной границе", - отметил вице-премьер.