В Совфеде предложили россиянам самостоятельно платить НДФЛ

У работодателей не будет соблазна выплачивать зарплаты в конверте, если работники сами начнут платить свои налоги, считает глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Ранее во вторник он провел заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства, посвященное мерам борьбы с "серыми" зарплатами. Глава комитета уверен, что эти меры должны быть не репрессивными, а экономическими.

"Радикальное решение, которое обсуждалось - например, когда каждый работник будет платить за себя, и тогда у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Однако быстрого внедрения такой системы ожидать не приходится, считает Артамонов. По его словам, ФНС и Минфин опасаются резкого провала по выплатам налогов, особенно в первые годы. В итоги могут пострадать бюджеты муниципальных образований и регионов.

Кроме того, добавил сенатор, в Минфине ожидают огромного объема дополнительной работы по администрированию налоговых платежей, если люди начнут оформлять их сами.

"Практически во всех странах НДФЛ платит работник, а не работодатель, и лишь в нескольких, в том числе и в России - работодатель. ФНС, может быть, считает, что это наше приобретение", - отметил Артамонов. "Я все-таки за то, чтобы каждый из нас со своей зарплаты налог на доходы физического лица (НДФЛ) выплачивал самостоятельно", - заключил он.

В ходе заседания рабочей группы Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что по данным Минфина, сейчас примерно 30-40 процентов россиян получают "серую" зарплату, а объем теневого фонда заработных плат превышает 10 триллионов рублей в год.

"Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату "в конвертах", - отметил сенатор.

Он также привел экспертные оценки, из которых следует, что порядка 25 миллионов человек в России вовлечены в "теневую" занятость, а это 32,5% экономически активного населения. В итоге бюджетная система страны недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов или почти 3 процента ВВП.