Видео: F-35A отработал сброс новой американской ядерной бомбы

Американские военные впервые обнародовали видеозапись испытаний, в ходе которых новая ядерная бомба B61-12 сбрасывается с истребителя F-35A Joint Strike Fighter, сообщает The Drive.

Летные испытания на сверхзвуковой скорости состоялись на полигоне Тонопа (штат Невада) еще 25 августа. F-35A сбросил B61-12, которая включала в себя функциональные неядерные компоненты и имитатор ядерного заряда, с высоты около 3200 метров. Бомбе потребовалось около 42 секунд, чтобы поразить условную цель.

На видео заметно, что сначала бомба планирует в режиме свободного падения, однако в какой-то момент на ее корпусе срабатывают двигатели, запуск которых придает снаряду стабилизацию при вращении и обеспечивает итоговую точность. В целом же управляемой бомбу делает особое хвостовое оперение. Также предусмотрена инерциальная навигационная система.