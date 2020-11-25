Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Художественный руководитель Московского театра сатиры, актер, режиссер и телеведущий Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на подтверждение от директора театра Мамеда Агаева. Уточнившего, что у народного артиста РСФСР "легкая, начальная стадия коронавируса".

Также, по словам Агаева, заболела и супруга 86-летнего актера Наталья Белоусова.

Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. Весной артист отметил двойной юбилей - полвека в Театре сатиры и двадцать - на посту его худрука.