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Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Новости
    25.11.2020, 09:51
Текст:   Олег Усков

Художественный руководитель Московского театра сатиры, актер, режиссер и телеведущий Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на подтверждение от директора театра Мамеда Агаева. Уточнившего, что у народного артиста РСФСР "легкая, начальная стадия коронавируса".

Также, по словам Агаева, заболела и супруга 86-летнего актера Наталья Белоусова.

Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. Весной артист отметил двойной юбилей - полвека в Театре сатиры и двадцать - на посту его худрука.

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