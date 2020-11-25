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25.11.2020,  
14:25
Текст:  Антон Валагин

Американские истребители вооружили советскими ракетами

В Сети появились фото истребителей F-14 американского производства с подвешенными под крыльями советскими ракетами Р-27. Совместить оружие противников в холодной войне удалось ВВС Ирана.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Grumman F-14 Tomcat - американский двухместный истребитель четвертого поколения с изменяемой геометрией крыла. Выпускался с 1974 по 1992 годы. Иран - единственная страна, куда самолет поставлялся из США в период потепления отношений. В американской авиации F-14 заменен на F/A-18 Hornet (официально ВМС США продолжают эксплуатировать палубную версию истребителя). На вооружении ВВС Ирана находится 43 Tomcat. После охлаждения отношений исламская республика наладила собственное производство запчастей для этих самолетов.

Р-27 - советская управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух". Ее разработка началась в СССР, производство было организовано уже в России. Современные модификации ракеты обеспечивают поражение самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Кроме ВКС России, Р-27 стоит на вооружении восьми стран. Собственную версию ракеты выпускает Украина.

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