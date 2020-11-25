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25 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Амурской области от 20 ноября 2020 года № 272 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 20 ноября 2020 г.
Опубликован 25 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Амурской области от 17.10.2002 № 137-ОЗ "О прожиточном минимуме в Амурской области", от 08.04.2013 № 162-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области" и от 29.04.2018 № 210-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области на 2018-2020 годы" постановляю:

Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года:

по Амурской области на душу населения - 13281 рубль, для трудоспособного населения - 14104 рубля, пенсионеров - 10765 рублей, детей - 13924 рубля;

по северной зоне Амурской области на душу населения - 14297 рублей, для трудоспособного населения - 15044 рубля, пенсионеров - 11468 рублей, детей - 15293 рубля.

В.А.Орлов



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