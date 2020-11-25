Антиковидный карантин во Франции могут отменить 15 декабря

"Пик второй волны эпидемии во Франции пройден". Об этом во вторник в 20:00 (22:00 мск) заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении, трансляция которого велась из Елисейского дворца.

По его словам, число новых случаев заражения коронавирусом последнее время во Франции постоянно снижалось. "Раньше их было свыше 60 тысяч в день, а на прошлой неделе в среднем в три раза меньше - 20 тысяч",- отметил французский руководитель.

Одновременно немного снизилось нагрузка на больницы, хотя и сейчас 4,3 тысячи больных находятся в палатах интенсивной терапии.

По словам французского президента, послабление карантина будет проходить поэтапно, а отмена ограничительных мер - выборочно.

На первом, который начнется утром в субботу 28 ноября, власти разрешат открыться тем коммерческим точкам, которые не входили в разряд "первой необходимости". Речь идет о книжных магазинах, парфюмерных, тех, что торгуют одеждой, обувью, и, конечно, игрушками, которыми французы традиционно одаривают своих чад в рождественские и новогодние праздники. При этом, что подчеркнул президент, меры санитарной безопасности должны быть усилены.

Письменные пропуска, которые действовали до сих пор, остаются, но теперь французам разрешено совершать прогулки трехчасовые, и их радиус расширен до 20 километров от места жительства (раньше это был один километр).

Что касается верующих, то им будет открыт доступ к мессам и другим богослужениям в стенах храмов, чего они добивались в ходе целого ряда протестных акций по протяжении ряда недель. Правда, принять участие в них сможет ограниченное количество прихожан - не более 30.

На втором этапе, а он приходится на 15 декабря, как подчеркнул Эмманюэль Макрон, антиковидный карантин может быть отменен в том случае, "если мы снизим количество случаев инфицирования COVID-19 до 5000 в день, а в реанимации будут находиться не более 2-3 тысяч человек". Это, в частности, будет означать снятие ограничений на передвижения граждан, в том числе на поездки по стране с тем, чтобы они смогли отметить приближающиеся праздники в кругу родных и близких. Вместе с тем французский президент призвал соотечественников по возможности не отправляться в путь без особой надобности.

Заметим, что одновременно с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 7:00 следующего дня. Правда, это ограничение не будет задействовано в день католического Рождества 24 декабря и 31 декабря - в канун Нового 2021-го года.

И еще. С середины декабря распахнут двери музеи, кинотеатры и театры.

Что касается ресторанов, кафе, бистро и прочих точек общепита, то они останутся под замком до 20 января и смогут заработать только в том случае, если ситуация улучшится самым радикальным образом.