Антиковидный карантин во Франции могут отменить 15 декабря

Новости

"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
Более 20 животных удалось приютить с помощью проекта "Хвосты и лапки" 24.11.2020
BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7 24.11.2020
В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 24.11.2020
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 24.11.2020
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 24.11.2020
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 24.11.2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 24.11.2020
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 24.11.2020
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 24.11.2020
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 24.11.2020
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 24.11.2020
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 24.11.2020
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 24.11.2020
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 24.11.2020
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 24.11.2020
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 24.11.2020
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 24.11.2020
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 24.11.2020
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 24.11.2020
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 24.11.2020
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 24.11.2020
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 24.11.2020
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
25.11.2020 00:01
Рубрика: В мире

Антиковидный карантин во Франции могут отменить 15 декабря

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
"Пик второй волны эпидемии во Франции пройден". Об этом во вторник в 20:00 (22:00 мск) заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении, трансляция которого велась из Елисейского дворца.
Фото: Владимир Биль/РГ Фото: Владимир Биль/РГ
Фото: Владимир Биль/РГ
Фото: Gettyimages
Французские католики выступили за отмену запрета на церковные службы

По его словам, число новых случаев заражения коронавирусом последнее время во Франции постоянно снижалось. "Раньше их было свыше 60 тысяч в день, а на прошлой неделе в среднем в три раза меньше - 20 тысяч",- отметил французский руководитель.

Одновременно немного снизилось нагрузка на больницы, хотя и сейчас 4,3 тысячи больных находятся в палатах интенсивной терапии.

По словам французского президента, послабление карантина будет проходить поэтапно, а отмена ограничительных мер - выборочно.

На первом, который начнется утром в субботу 28 ноября, власти разрешат открыться тем коммерческим точкам, которые не входили в разряд "первой необходимости". Речь идет о книжных магазинах, парфюмерных, тех, что торгуют одеждой, обувью, и, конечно, игрушками, которыми французы традиционно одаривают своих чад в рождественские и новогодние праздники. При этом, что подчеркнул президент, меры санитарной безопасности должны быть усилены.

Письменные пропуска, которые действовали до сих пор, остаются, но теперь французам разрешено совершать прогулки трехчасовые, и их радиус расширен до 20 километров от места жительства (раньше это был один километр).

Что касается верующих, то им будет открыт доступ к мессам и другим богослужениям в стенах храмов, чего они добивались в ходе целого ряда протестных акций по протяжении ряда недель. Правда, принять участие в них сможет ограниченное количество прихожан - не более 30.

Фото: AP
Что нового придумали в Европе на фоне пандемии

На втором этапе, а он приходится на 15 декабря, как подчеркнул Эмманюэль Макрон, антиковидный карантин может быть отменен в том случае, "если мы снизим количество случаев инфицирования COVID-19 до 5000 в день, а в реанимации будут находиться не более 2-3 тысяч человек". Это, в частности, будет означать снятие ограничений на передвижения граждан, в том числе на поездки по стране с тем, чтобы они смогли отметить приближающиеся праздники в кругу родных и близких. Вместе с тем французский президент призвал соотечественников по возможности не отправляться в путь без особой надобности.

Заметим, что одновременно с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 7:00 следующего дня. Правда, это ограничение не будет задействовано в день католического Рождества 24 декабря и 31 декабря - в канун Нового 2021-го года.

И еще. С середины декабря распахнут двери музеи, кинотеатры и театры.

Что касается ресторанов, кафе, бистро и прочих точек общепита, то они останутся под замком до 20 января и смогут заработать только в том случае, если ситуация улучшится самым радикальным образом.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира