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25 ноября 2020 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 24 ноября 2020 года № 330 " Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за III квартал 2020 года"

Дата подписания 24 ноября 2020 г.
Опубликован 25 ноября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ОЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-РЗ "Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 11333 рубля, для трудоспособного населения - 11668 рублей, для пенсионеров - 9179 рублей, для детей - 11414 рублей.

2. Министерству информации и печати Чеченской Республики обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике за III квартал 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель М.М.Хучиев



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