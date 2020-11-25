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25.11.2020 14:20
Рубрика: Спорт

ФИФА объявила претендентов на приз лучшему игроку года

Текст: Артур Нанян
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте назвала претендентов на приз The Best, вручаемый лучшему игроку года.
Фото: Quality Sport Images / Getty Images Фото: Quality Sport Images / Getty Images
Фото: Quality Sport Images / Getty Images

На награду претендуют одиннадцать человек, в том числе и прошлогодний ее обладатель - форвард "Барселоны" Лионель Месси. Конкуренцию ему составят Мохаммед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "Пари Сен-Жермен"), Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовский ("Бавария") и Серхио Рамос ("Реал").

Фото: EPA/GREGORIO CUNHA
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Также были объявлены номинанты на приз лучшему тренеру. В список попали Марсело Бьелса ("Лидс"), Зинедин Зидан ("Реал"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Хулен Лопетеги ("Севилья").

На приз лучшему вратарю претендуют Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас ("ПСЖ"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Алисон Бекер ("Ливерпуль").

Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за сильнейших игроков и тренеров стартует в среду и завершится 9 декабря.

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