Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2020 года № 160 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 21 ноября 2020 года, постановляю:

1. Приостановить в период с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских, приуроченных к Новому году, а также новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работу аниматоров.

2. Гражданам не осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 15.00 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением осуществления таких работ в зданиях, строениях, сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020 году).

3. Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовать информационную кампанию по разъяснению мер профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, для граждан, в том числе в части необходимости:

обеспечения самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин;

ограничения поездок внутри страны и за ее пределы;

ограничения посещения мест массового пребывания людей;

использования преимущественно дистанционного способа приобретения товаров.

4. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся организации профессионального образования и высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность, организациям профессионального образования и организациям высшего образования всех форм собственности с 1 по 31 декабря 2020 года организовать осуществление учебного процесса по реализации основных образовательных программ профессионального и высшего образования в следующей форме: лекционные занятия проводить онлайн с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, без посещения учащимися помещений образовательных организаций; практические занятия - очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным помещениям.

5. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организациям всех форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, с 1 по 31 декабря 2020 года организовать осуществление учебного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ в следующей форме: лекционные (теоретические) занятия проводить онлайн с применением дистанционных образовательных технологий без посещения учащимися помещений образовательных организаций, практические занятия - очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчета 1 человек на 4 кв.м. площади помещения.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить с 1 по 31 декабря 2020 года реализацию основных общеобразовательных программ для обучающихся 6 - 11 классов, за исключением обучающихся образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией, в следующих образовательных организациях:

6.1. С количеством обучающихся, превышающим проектную мощность в 1,5 и более раза.

6.2. В случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между собой случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в пределах одного инкубационного периода (14 дней).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







