Ученые научились диагностировать коронавирус по кашлю с помощью искусственного интеллекта. Российский инновационный продукт представил в рамках московского международного форума "Открытые инновации" спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Он рассказал, что теперь достаточно покашлять в слушающий терминал, который напоминает смартфон, и система тут же в реальном времени определит, болеет человек или нет. Для этого она преобразует звук в спектрограмму, представляющую собой график колебаний частот во времени: оказывается, для кашля при COVID-19 этот рисунок получается особенный, уникальный. Определить система способна даже бессимптомных больных дистанционно: например, по записи мобильного телефона с принудительным кашлем улавливает самые тонкие нюансы, реагирует на силу голосовых связок, изменения в работе легких и дыхание.

Как рассказала "РГ" практикующий врач, доктор медицинских наук и профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко, кашель, возникающий у больных при разных заболеваниях, действительно отличается. Он бывает сухой и влажный, частый, навязчивый с грудными хрипами, сиплый или хриплый с глухими и свистящими звуками. В качестве симптома коронавируса он наблюдается у 90 процентов пациентов. Как правило, при COVID-19 кашель бывает надсадный, сухой. Однако в некоторых случаях заболевание может протекать атипично, отмечает эксперт: вирус, минуя верхние дыхательные пути, сразу осаждается на нижних. В этом случае за счет того, что у человека развивается пневмония, к которой присоединяется вторичная инфекция, кашель становится насыщенным и может сопровождаться мокротой. Также у каждого пациента с COVID-19 наблюдаются особенности дыхания - например, тяжелый вдох.

В то же время врач считает, что диагностировать на 100 процентов коронавирусный кашель достаточно сложно и опрометчиво, нужно смотреть на симптоматику в комплексе. При подозрении на коронавирус лучше сдать мазки со слизистых оболочек или тест на антитела IgM, который делается обычно на седьмой - десятый день. Точность диагностирования COVID-19 по кашлю искусственным интеллектом составляет 85 процентов. Поэтому дополнительное обследование на определение в любом случае пройти придется.

Избегать близких контактов - пока самый надежный способ защититься от коронавируса.