Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США

Американские блогеры испытали самодельные пули для дробовиков весом 1050 Гран (около 68 граммов). На удивление, "Царь-пуля" вела себя максимально стабильно, стрельба отличалась высокой, но управляемой отдачей, а скорость достигала 340 м/с.

Авторы использовали три типа патронов и стреляли с расстояния 15 ярдов (13,7 метра) и 50 ярдов (45,7 метра). В первом тесте пуля не пробила бронежилет, застряла в нем, но манекен получил серьезные повреждения. Не факт, что человек, получивший такие же травмы, остался бы жив.

Второй мишенью стала 4,5-литровая канистра со льдом, которую пуля разорвала полностью. Третьей стала деревянная кегля для боулинга. Пуля не прошла ее насквозь, однако оставила после себя глубокое отверстие и расщепила дерево. В свинцовом диске после испытаний осталось отверстие: пуля практически прошила его.

Для следующего теста стрелки убрали из патрона пыж. Пуля вела себя стабильно и в этом случае. Авторы видео остались довольны результатами испытаний.