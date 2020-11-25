К концу 2025 года будет завершена технически возможная газификация Карачаево-Черкесии

Программу развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии на период 2021-2025 годы, определяющую ключевые направления развития региональной системы газоснабжения на ближайшие пять лет, подписали глава республики Рашид Темрезов и Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Согласно документу, за пять лет компания протянет 187 километров межпоселковых газопроводов, 271 километр внутрипоселковых газопроводов, при этом немалая часть работ будет проходить по гористой и труднодоступной местности. В планах на ближайшую пятилетку создать условия для газификации почти девяти тысяч домовладений в 21 населенном пункте республики. Газ подведут к трем десяткам котельных и промышленных предприятий.

К 2026 году технически возможная сетевая газификация республики будет полностью завершена.

Председатель Правления "Газпрома" в рамках встречи в режиме ВКС с руководителем субъекта напомнил, что уровень газификации в Карачаево-Черкесии уже сегодня в целом выше среднероссийского показателя.

Особый приоритет при реализации принятой программы газоснабжения и газификации КЧР отдается сельской местности и отдаленным населенным пунктам. Подключение сел, аулов и станиц Карачаево-Черкесии к голубому топливу - один из ключевых факторов повышения уровня жизни сельского населения. Это позволит снизить отток сельского населения в городскую местность и станет еще одним толчком в комплексном развитии сельских территорий.

Особую роль вопросы газификации играют в развитии туристической отрасли региона.

- При населении в 500 тысяч человек курорты Карачаево-Черкесии ежегодно посещают почти полтора миллиона туристов. И без поддержки "Газпрома", без газификации туристических районов мы бы вряд ли добились таких результатов, - сказал Рашид Темрезов.

Поэтому немаловажно и то, что в программе прописана газификация легендарных курортов Теберды и Домбая. Рашид Темрезов выразил уверенность, что газификация этих курортов станет мощным импульсом к развитию туристической индустрии республики в целом.

Позже в своем Instagram глава региона отметил, что это станет серьезным подспорьем и для развития других ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства и промышленности. Он также поблагодарил руководство "Газпрома" за то, что тот остается надежным социальным партнером региона, а также помогает реализовывать в КЧР свои проекты и строить соцобъекты. В частности, на встрече было объявлено, что в 2022 году по программе "Газпрома" в ауле Хабез планируется ввести в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

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