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25.11.2020,  
11:23
Текст:  Олег Корякин

Командир батареи "Бастионов" рассказал об уникальном пуске в Арктике

Стали известны подробности пуска крылатой ракеты "Оникс" из ПБРК "Бастион" на Крайнем Севере.

Первая стартовая батарея первого дивизиона ПБРК "Бастион" Камчатской отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады за последние четыре года уже трижды побывала в командировках за полярным кругом. А в конце этого года она совершила уникальный пуск в Арктике. Об этих учениях "Красной Звезде" рассказал командир батареи, капитан Иван Прохоров. Одной из ударных групп поставили задачу поразить морскую цель из глубины территории.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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"Особенностью этой стрельбы стало то, что мы усложнили полетное задание ракеты. Другими словами, задали крылатому снаряду траекторию, по которой он должен безопасно пройти все складки местности и выйти на прямой пеленг на цель", - пояснил Иван Прохоров.

Ранее подобных пусков ни одно из береговых соединений ВС РФ, вооруженных ПБРК "Бастион", не совершало. Но батарея справилась с непростым заданием. Ракета обошла все естественные препятствия и уничтожила надводную цель.

В прошлом году первая стартовая батарея капитана Ивана Прохорова вошла в Книгу рекордов Вооруженных Сил страны. Она первая в России осуществила пуск ракеты из "Бастиона" в Западном полушарии на максимальном удалении от береговой черты. В этом году батарея претендует на звание ударной и Кубок главнокомандующего ВМФ России.

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