Власть
25.11.2020 11:56
Текст: Юрий Сизов

Лавров и Макей проведут совместное заседание

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

Под руководством глав внешнеполитических ведомств Союзного государства Сергея Лаврова и Владимира Макея в ближайший четверг, 26 ноября, в белорусской столице состоится совместное заседание коллегий МИД России и Беларуси, сообщает МИД РБ.

Фото: БЕЛТА
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Ожидается, что стороны обсудят выполнение программы согласованных действий в области внешней политики СГ, включая координацию действий в международных организациях, сотрудничество в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Кроме того, дипломаты обменяются мнениями об отношениях с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективах формирования большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов.

По итогам заседания планируется подписание нескольких совместных документов.

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