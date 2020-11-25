Лавров и Макей проведут совместное заседание

Под руководством глав внешнеполитических ведомств Союзного государства Сергея Лаврова и Владимира Макея в ближайший четверг, 26 ноября, в белорусской столице состоится совместное заседание коллегий МИД России и Беларуси, сообщает МИД РБ.

Ожидается, что стороны обсудят выполнение программы согласованных действий в области внешней политики СГ, включая координацию действий в международных организациях, сотрудничество в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Кроме того, дипломаты обменяются мнениями об отношениях с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективах формирования большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов.

По итогам заседания планируется подписание нескольких совместных документов.