"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания

ЦНИИточмаш завершил приемо-сдаточные испытания 120-миллиметрового самоходного орудия для ВДВ "Лотос".

- Боевая машина подтвердила заданные тактико-технические характеристики, - рассказали в корпорации "Ростех".

Программа включала 57 тестов для оценки работоспособности всех узлов и механизмов САУ. В частности "Лотос" прошел 400 километров и произвел 14 выстрелов.

Военное представительство ЦНИИточмаш подписало документ о соответствии опытного образца конструкторской документации и готовности машины к следующему этапу испытаний.

- Авиадесантируемое самоходное орудие "Лотос" прекрасно показало себя. Боевая машина обладает внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы, - отметил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

18-тонный лотос "Лотос" использует шасси БМД-4М, большинство операций по подготовке 120-мм орудия к стрельбе и ведение огня автоматизированы. Расчет САУ состоит из четырех человек.