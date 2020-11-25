Меган Маркл рассказала, как потеряла второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, как потеряла своего второго ребенка. Переживаниями о случившемся она поделилась в статье для New York Times.

Трагедия в семье принца Гарри и Меган Маркл произошла в июле этого года, но только сейчас стали известны подробности. Как пишет сама герцогиня, выкидыш ничего не предвещало.

- Это июльское утро началось так же, как многие другие дни. Сделать завтрак. Покормить собак. Принять витамины… Собрать волосы в хвост перед тем, как достать моего сына из кроватки. После того, как я поменяла его подгузник, я почувствовала резкий спазм. Я упала на пол с ним на руках, бормоча колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я поняла, что, держа своего первого ребенка, я теряю второго, - пишет герцогиня.

Как она сама рассказывает, после была больница. Ее муж был рядом и она спросила у него "Ты в порядке?" По ее мнению, после произошедшего это был первый шаг к тому, чтобы залечить рану.

Маркл призывает других больше заботиться друг о друге и проявлять заботу. Кроме того, следует более открыто говорить о чувствах женщин, которые теряют детей во время беременности.

Первый ребенок принца Чарльза и Меган Маркл, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, родился в мае 2019 года. А в феврале того же года пара сложила с себя королевские полномочия.