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25.11.2020 21:12
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви

Текст: Елена Яковлева

Раскол в православии продолжится до тех пор, пока Константинопольский патриарх Варфоломей не прекратит оказывать влияние на поместные церкви, считает глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: пресс-служба СПЦ
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- Это разделение [православия], надо полагать, будет и далее сохраняться, и до тех пор, пока Константинопольский патриарх Варфоломей не прекратит оказывать давление на поместные церкви с целью признания его беззаконных деяний, можно ожидать, что и в других местных церквях будут возникать подобного рода разделения, - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

Митрополит напомнил, что раскол в кипрской православной церкви произошел после того, как архиепископ Хризостом II изменил первоначальную позицию о непризнании украинского раскола и "начал в богослужении по наущению патриарха Варфоломея поминать лидера украинских раскольников Епифания".

- Это привело к глубокому разделению внутри кипрской церкви, часть его поддержала, а часть категорически отвергла это нововведение, - пояснил Иларион.

По его словам, "с одной стороны, можно понять тех архиереев, которые заботятся о сохранении единства своей церкви, но, с другой стороны, верность священным канонам церкви не позволяет части кипрских архиереев признать украинских самозванцев полноценными епископами".

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Митрополит Иларион подчеркнул, что Русская православная церковь воспринимает разделение кипрской церкви спокойно.

- Мы несем ответственность за свою церковь, за единство нашего епископата, духовенства и церковного народа, а перед лицом этих разделений Русская православная церковь ощущает себя полностью сплоченной, - сказал он. - У нас есть единство епископата и в России, и на Украине, и в Белоруссии, и в других частях нашей церкви, и мы всеми силами будем укреплять это единство вне зависимости от действий наших друзей или недругов.

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