Закон города Москвы от 18 ноября 2020 года № 24 "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 324 690 552,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 271 053 715,7 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 27 833 591,1 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 24 691 653,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 324 690 552,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 339 280 751,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 283 863 825,5 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 27 833 591,1 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 26 395 056,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 357 453 370,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 299 880 089,6 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 27 833 591,1 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 28 458 517,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 339 280 751,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 357 453 370,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются:

1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

а) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

б) в случае принятия Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта, на цели, определенные в данном акте;

2) из бюджета города Москвы:

а) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;

б) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

в) на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве;

г) в случае принятия Правительством Москвы нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта, на цели, определенные в данном акте;

д) на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной в городе Москве застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год

1. В процессе исполнения бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас Фонда, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования города Москвы, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, указанных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, в размере, не превышающем 24 370 985,4 тыс. рублей.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

4. Средства для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования города Москвы, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, формируются в составе средств нормированного страхового запаса Фонда.

5. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на 2021 год.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является:

1) поступление доходов на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) поступление субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, и остатки сформированных средств нормированного страхового запаса Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, не использованные на 1 января 2021 года, получаемых в процессе исполнения бюджета Фонда сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Статья 7. Особенности установления расходов бюджета Фонда в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 год в сумме 292 451 824,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 305 254 422,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 321 276 016,8 тыс. рублей, сверх которого не допускается превышение стоимости утвержденной на соответствующий год территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы.

2. Установить, что в 2021 году средства бюджета Фонда направляются на ведение дел по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Мэр Москвы С.С.Собянин







