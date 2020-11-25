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25.11.2020 07:56
Рубрика: В мире

Около семи тысяч человек собрались на тайную свадьбу в синагоге Бруклина

В США около семи тысяч гостей присутствовали в бруклинской синагоге Йетев Лев на свадьбе внука религиозного деятеля хасидской общины. Мероприятие держали в секрете, так как ранее власти подобные собрания граждан запретили.

Фото: AFP/NICHOLAS KAMM
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По данным Euronews, на попавшей в СМИ видеозаписи видно, что собравшиеся поют и танцуют без масок, не соблюдая при этом социальной дистанции. В мэрии Нью-Йорка уже назвали произошедшее "вопиющим нарушением закона" и пообещали привлечь к ответственности виновных. На синагогу также наложен штраф в размере 15 тысяч долларов.

Ортодоксальные евреи, выступающие против карантина на фоне пандемии коронавируса, ранее подали в суд на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за введения ограничений, которые затронули и синагоги. Куомо обвинили в нарушении конституционного права на свободное исповедание религии. Между тем, число заражений в хасидских общинах Нью-Йорка в процентном отношении в пять раз превосходит показатели по штату.

По последним данным, в США число выявленных случаев коронавируса достигло 12,7 миллиона, скончались уже 260 тысяч человек. По этим двум показателям страна занимает первое место в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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