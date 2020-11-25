Распоряжение губернатора Омской области от 24 ноября 2020 года № 153-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Подпункт 4.1 пункта 7 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" после слова "соблюдать" дополнить словами "с 25 ноября по 8 декабря 2020 года".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 25 ноября 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







