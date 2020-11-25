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25.11.2020,  
09:16
Текст:  Алексей Иванов

Основные особенности нового карабина АКВ-521 показали на видео

Концерн "Калашников" продолжает знакомить любителей стрелкового оружия со своей новинкой - карабином АКВ-521 калибра 5,45х39. После неполной разборки оружия, демонстрировавшейся ранее, в новом видео более подробно рассказано об особенностях прототипа.

Фото: Телеканал "Звезда" / YouTube
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АКВ-521 имеет 85-процентную унификацию с карабином TR3 (гражданская версия обновленного АК-12), но вместе с тем обладает и рядом важных особенностей. Как уже писала "РГ", введено разделение на верхнюю и нижнюю ствольную коробку, по-простому - upper и lower. Сейчас коробка стальная фрезерованная, в серийном исполнении планируется стальная штампованная.

Переводчик огня сделан по стандартной для АК логике под указательный палец. С другой стороны ствола переводчик огня под левую руку представлен в вертикальном исполнении. Это сделано, чтобы обеспечить складываемость приклада и его блокировку.

Планка для оптики теперь неразрывно связана со стволом во всех циклах жизни карабина (разборка, сборка, чистка). Коллиматорный прицел поставлен на низкое крепление, что позволяет использовать одновременно Red Dot и механику.

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