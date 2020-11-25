Новости

Вышел трейлер продолжения мультфильма "Босс-молокосос" 11:28
Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца 11:20
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" Светлана Обидинина 10:19
В Волгограде скончался писатель-фантаст Сергей Синякин 10:12
Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом 09:51

От коронавируса умер актер и режиссер Георгий Гаврилов

Новости
    25.11.2020, 10:55
Текст:   Олег Усков

В возрасте 60 лет утром 24 ноября скончался актер, режиссер, продюсер, сценарист и клипмейкер Георгий Гаврилов.

По некоторым данным, причиной смерти артиста стала новая коронавирусная инфекция.

Гаврилов родился 26 апреля 1960 года в Ленинграде. Учился в Школе искусств при Ленинградской Академии Художеств, на актерском факультете Высшего театрального училища имени Слонова.

В середине семидесятых - актер и помощник режиссера в Саратовском театре драмы.

В начале восьмидесятых - актер Театра юного зрителя Рижского молодежного театра.

В 1983-м окончил Рижскую консерваторию, затем, в 1988 году - ВГИК.

Гаврилов - режиссер и продюсер проектов "Дискавери", МТV и НВО, проектов для российских каналов Первый и НТВ. Лауреат многочисленных наград. Поставил более 170 музыкальных клипов, в том числе - для Димы Маликова, Лаймы Вайкуле, Марайи Кэри и ряда ведущих американских рэперов, включая Wu-Tang Clan.

Выступил режиссером проектов "Постоянное место жительства", "Козленок в молоке", "Шпионские игры", "Отдел", "Петрович", "Агент".

Как актер снялся в драме Бориса Дурова "Родила меня мама счастливым…" (1980), мелодрамах "Всё могло быть иначе" и "Давай поженимся" (обе - 1982-й), у Константинопольского в "8 ½" долларов.

Был третьим мужем актрисы Маргариты Тереховой.

Новости

Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 24.11.2020
"Чудо-Женщина 2" выйдет в прокат в России позже, чем в остальном мире 24.11.2020
Канал The CW закрыл сериал про темнокожего супергероя "Черная Молния" 24.11.2020
Марк Руффало и Рейнольдс сыграют у режиссера "Очень странных дел" 24.11.2020
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Опубликован трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби" 24.11.2020
Прилучный перенес операцию и прокомментировал случившееся с ним 24.11.2020
Авторы сериала про перевал Дятлова подадут в суд на адвоката фонда группы 24.11.2020
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Little Big
Дробыш предложил спасти "голубые огоньки" Моргенштерном и Little Big 23.11.2020
Организаторы "Евровидения" ввели новые правила 19.11.2020
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей 19.11.2020
⧣ утраты
Фото: Николай Симаков/ТАСС
Стала известна судьба квартиры Армена Джигарханяна на Арбате 23.11.2020
Худруком театра Джигарханяна предложено назначить Сергея Газарова 23.11.2020
Умерла звезда "Дикой розы" и "Богатые тоже плачут" Малени Моралес 23.11.2020