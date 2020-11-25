От коронавируса умер актер и режиссер Георгий Гаврилов

В возрасте 60 лет утром 24 ноября скончался актер, режиссер, продюсер, сценарист и клипмейкер Георгий Гаврилов.

По некоторым данным, причиной смерти артиста стала новая коронавирусная инфекция.

Гаврилов родился 26 апреля 1960 года в Ленинграде. Учился в Школе искусств при Ленинградской Академии Художеств, на актерском факультете Высшего театрального училища имени Слонова.

В середине семидесятых - актер и помощник режиссера в Саратовском театре драмы.

В начале восьмидесятых - актер Театра юного зрителя Рижского молодежного театра.

В 1983-м окончил Рижскую консерваторию, затем, в 1988 году - ВГИК.

Гаврилов - режиссер и продюсер проектов "Дискавери", МТV и НВО, проектов для российских каналов Первый и НТВ. Лауреат многочисленных наград. Поставил более 170 музыкальных клипов, в том числе - для Димы Маликова, Лаймы Вайкуле, Марайи Кэри и ряда ведущих американских рэперов, включая Wu-Tang Clan.

Выступил режиссером проектов "Постоянное место жительства", "Козленок в молоке", "Шпионские игры", "Отдел", "Петрович", "Агент".

Как актер снялся в драме Бориса Дурова "Родила меня мама счастливым…" (1980), мелодрамах "Всё могло быть иначе" и "Давай поженимся" (обе - 1982-й), у Константинопольского в "8 ½" долларов.

Был третьим мужем актрисы Маргариты Тереховой.