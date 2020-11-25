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25 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 25 ноября 2020 года № 229 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 23.11.2020 № 58-00-05/1-9085-2020 и от 24.11.2020 № 58-00-05/8-9146-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 26.11.2020 включительно" заменить словами "по 10.12.2020 включительно";

1.1.2. в подпункте 3.11.1 слова "граждан обеспечить ношение гигиенических масок" заменить словами "граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок)";

1.1.3. подпункт 3.11.2 дополнить словами ", за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 09.00 до 12.00 часов".

1.2. В пункте 7 слова "по 26.11.2020 включительно" заменить словами "по 10.12.2020 включительно".

1.3. В абзаце третьем пункта 15 слова "ношение гигиенических масок" заменить словами "ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок)".

1.4. В пункте 17 после слов "с 13.11.2020 по 26.11.2020" дополнить словами "включительно, с 27.11.2020 по 10.12.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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