Семью из пяти человек - родители, два сына и дочь - настигает страшное несчастье: старший сын, который подавал большие надежды и вот-вот должен был поступить в престижную частную школу, нелепо погибает. Вследствие чего семья, только недавно дружная и счастливая, перестаёт быть дружной и счастливой. Мать от горя прикладывается к бутылке; отец, в прошлом связанный с криминалом, а ныне зарабатывающий изготовлением моделей парусных судов, крепко увязает в карточных долгах; младший сын винит себя и пытается найти способ хоть как-то исправить положение - например, стянуть у отца карманные часы и заложить их в ломбард; дочь тоже грустит.

В общем, если вы почему-то думали, что "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" - это яркая детская сказка, то нет. Это депрессивный мрачняк про переживание утраты. Или, конкретнее, - один из тех фильмов, где дети сбегают от жестокой реальности в воображаемый мирок, но жестокая реальность туда всё равно просачивается. Таких фильмов уйма, и при этом немалая их часть высоко ценится. Следовательно, вопрос, зачем нужен ещё один, отпадает. Почему бы и нет, раз пользуется спросом. Тем более "Питер Пэн и Алиса" обладают существенным отличием от сонма себе подобных.

Отличие состоит в том, что в вышеизложенную концепцию внедрены центральные персонажи и некоторые мотивы всем известных произведений Дж. М. Барри и Льюиса Кэрролла. Как это работает: никак. Совсем никак не работает. Хоть ты тресни. И не потому, что Питер Пэн и Алиса - чёрные. Да хоть серо-буро-малиновые в крапинку. А потому, что никто не продумал, как это должно работать. Вот Питер Пэн, вот Алиса, пускай они будут ближайшими родственниками, а ещё у них пускай будет общий брат, и вот он тонет в речке, а дальше как-нибудь понатыкаем узнаваемых штук - и нормально.

Из узнаваемых штук есть склянка с надписью "выпей меня" - на самом деле та бутылка, к которой мать прикладывается. Безумный Шляпник - выживший из ума дед. Есть целых две Червонных Королевы. Один раз мать Червонной Королевой оборачивается, другой раз - тётка по матери. Последняя же, кстати, единственный более-менее объёмный персонаж: важная дама из высшего света, зятя-простолюдина недолюбливает, но души не чает в племяннице, мечтает забрать её к себе и воспитать настоящей леди. Тогда как о матери, сыгранной, между прочим, Анджелиной Джоли, мало что можно сказать, кроме того, что она прикладывается к бутылке. Да, ещё Алиса находит кроличью нору. Итого: бутылка алкоголя, дед в глубокой деменции и в шляпе, нора, по паре секунд у двух Червонных Королев (все четыре секунды - в трейлере). Больше о Льюисе Кэрролле ничего не напоминает.

С Питером Пэном та же ситуация. В наличии стайка оборванцев, кораблик, карта Нетландии, Капитан Крюк (у него тоже пара секунд) и фея Динь-Динь (бездушное, зато летающее ювелирное изделие). Плюс погибший старший брат по имени Дэвид - отсылка для тех, кто ближе среднестатистического зрителя знаком с биографией и творчеством Дж. М. Барри, и одновременно завязка. Естественно, этого, мягко говоря, недостаточно, чтобы ассоциировать Питера (он, строго говоря, даже не Пэн) с подлинным Питером Пэном. И, соответственно, из Алисы этой такая же Алиса, как из Константина Кинчева. При этом каких-либо альтернатив не предусмотрено: собственных характеров у них просто нет. Отчего предприятие теряет всякий смысл, и ничего вразумительного из "Питера Пэна и Алисы", где Питер Пэн не Питер Пэн, а Алиса не Алиса, не получается.

В той же "Стране приливов" кэрролловские мотивы смотрелись органично - потому что Терри Гиллиам не называл Джелайзу-Роуз Алисой и не пытался нас убедить в том, что она и есть та самая Алиса. А Бренда Чепмен, которая прежде не имела опыта в игровом кино (возможно, поэтому дети у неё так плохо играют), и сценаристка-дебютантка Марисса Гудхилл пытаются. Зачем - никому не ведомо. По крайней мере, чёткого целеполагания не прослеживается. И тут следует дополнительно зафиксировать высказанный ранее тезис: забацать "Страну приливов" с Питером Пэном и Алисой - не целеполагание, а сырая идея. Которая кому-то показалась здравой. И которую забросили на полпути. А дальше стали лениво натягивать сову на глобус. Что предсказуемо ни к чему хорошему не привело, да и вовсе ни к чему буквально не привело - фильм заканчивается чем-то настолько невнятным, что если бы и захотелось, вряд ли бы удалось спойлер понятно и ёмко сформулировать.

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