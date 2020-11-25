Путин обсудил с Сечиным начало реализации проекта "Восток Ойл"

Началась практическая реализация проекта "Восток Ойл". Об этом президент поговорил на встрече в Ново-Огарево с главой "Роснефти". К 2024 году в направлении Северного морского пути через бухту Север будет поставлено до 30 млн тонн нефти. Игорь Сечин попросил помочь с доступностью кредитных ресурсов для подрядчиков.

Глава "Роснефти" пришел с солидным пакетом наглядных материалов: разложил на столе у президента карты, презентации и поблагодарил за закон, который создал инвестиционные льготы для проекта. "Это позволило создать эффективную экономическую модель", - сказал он.

Зона работы - от Красноярска на север около 2,5 тысячи км. Ведутся поисково-разведочные работы, готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти, завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода и порта Север. "В первую очередь проекты позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 млн тонн нефти в год; вторая очередь - до 100 млн тонн", - уточнил докладчик.

Инфраструктура проекта включает также строительство объектов энергетики общей мощностью 2,5 тысячи гигаватт, более 3,5 тысячи километров электросетей. Размещен заказ на 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. Всего проект будут обслуживать 50 судов разных типов. Подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства. "Мы продлеваем долгосрочный контакт по поставке, который у нас с "КамАЗом" уже существует, на дополнительную технику", - сообщил Сечин. Причем важный элемент - организация специализированных сервисных центров на местах работы техники. С "Ростехом" обсудили возможность поставки вертолетной техники - с учетом имеющегося парка речь идет на первом этапе примерно о 50 новых машинах. "В целом нам надо будет поставить 6 млн тонн труб различных диаметров", - также заметил глава "Роснефти". Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест.

"Для своевременной реализации проекта, мы имеем в виду те задачи, которые ставятся по загрузке Севморпути, к 2024 году мы обязались поставить до 30 млн тонн уже в направлении Северного морского пути через бухту Север", - сообщил Сечин. Поэтому важное значение имеет доступность кредитных ресурсов для подрядчиков, для производителей оборудования, пояснил он и попросил президента помочь "подтолкнуть решение некоторых вопросов в этом направлении". Так как программа поддержки через механизмы лизинга по линии Государственной транспортной лизинговой компании вряд ли может справиться с таким объемом работы, считает он.