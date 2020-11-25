Обладатель частного бронетанкового музея в Орловской области Александр Фролов объявил о намерении раздать свои экспонаты всем желающим. Получить Т-34 или КВ может любой человек - с условием, что подаренная машина будет установлена на постамент, дабы напоминать живущим в XXI веке о героизме танкистов Великой Отечественной войны.

Настоящий полковник

Танками Александр Анатольевич Фролов "заболел" еще в детстве. Во время битвы на Курской дуге у его деревни Подмаслово несколько дней шли ожесточенные бои: здесь находилась ключевая точка немецкой обороны. На 20-летие Победы в деревню съехались воевавшие здесь ветераны-танкисты. 15-летний пацан зачарованно слушал их рассказы. Любимым занятием местных мальчишек - и Фролова в том числе, - была игра в войну. Вокруг хватало блиндажей и окопов, в них можно было найти военное снаряжение, а то и оружие.

Послушав фронтовиков, Александр стал записывать рассказы местных ветеранов и людей, переживших оккупацию. Потом из них получится книга. А пока Фролов окончил танковое училище в Челябинске и прошел военную карьеру от лейтенанта командира полка. В бытность военным советником в Алжире Александру Фролову пришлось выполнить на танке акробатический трюк. Сахара, 60-градусная жара, боевые стрельбы, у Т-64 на ходу заклинило башню.

- Я был на КП, услышал доклад по рации и сразу понял, что там надо один маленький стопор повернуть. Сел в джип и показал водителю: догоняй вон тот.

Когда машины сравнялись, советник перепрыгнул на броню и стукнул рукоятью пистолета в крышку командирского люка. Тот открылся, Фролов выдернул смуглого танкиста, спустился на его место и повернул что надо. Потом вылез и знаком показал: воюй дальше. После этого случая местные прозвали его "браво русо офицеро".

- А что тут бравого? - недоумевает Александр Анатольевич. - Танкист должен уметь попасть в машину при любой ситуации.

Броня в пробоинах

В 1990 году полковник Фролов вышел в запас и вернулся в Подмаслово. Он написал поэму о дравшихся за деревню танкистах 231-го полка и выпустил сборник воспоминаний орловчан, переживших оккупацию. На свои деньги изготовил и установил в центре деревни гранитную стелу с именами 32 подмасловцев, вернувшихся с фронта живыми. Мемориал стоит рядом с памятником павшим бойцам.

Александр Фролов изготовил и установил в деревне гранитную стелу с именами 32 подмасловцев, вернувшихся с фронта живыми

- Раненых и искалеченных в сражении за Подмаслово было примерно в три раза больше, чем погибших. Каждый, кто вернулся в деревню с войны, имел по два-три ранения. Многие стали инвалидами. Я хочу, чтобы с уходом фронтовиков память о них сохранилась для будущих поколений, - объяснил полковник.

Как-то Фролов заглянул на местный пункт приема металлолома и сильно удивился, увидев, как люди сдают в утиль дедовские самовары и косы, бабкины чугуны и ухваты. В его голове не укладывалось, как можно выбрасывать ценнейшие артефакты. Заметив среди железного мусора люк от Т-34, Александр Анатольевич был и вовсе потрясен.

- Я в тот момент ужаснулся: другим поколениям ничего не останется! Во время войны было трудно доставать разбитые машины из лесов и болот, люди делают это сейчас. Я считаю такое кощунством. Место этой технике в музее.

Сказано - сделано. Полковник известил поисковиков и пункты вторчермета от Бреста до Смоленска: за танковую броню даю три цены. География была выбрана со смыслом: места, где прошли первые полтора года войны, когда танки гибли тысячами, а вытаскивать их было некогда и некому. Особенно урожайными оказались белорусские болота. За три года Фролов собрал 150 тонн обгорелых обломков: башен, фрагментов корпусов, пушек, гусениц, катков. Разорванную взрывом корму тяжелого танка КВ в Подмаслово доставили из-под Севастополя - пришлось нанимать железнодорожную платформу.

В деревне полковник собрал танкоремонтную бригаду: несколько односельчан с техническим образованием охотно взялись помогать ему за хорошую зарплату. За год они собрали по кусочкам два Т-34, легкий Т-70 и великана КВ-1.

- Это моя гордость, - Александр Анатольевич прикоснулся к броне большого, угрюмого, очень русского танка. - Броня его была настолько хороша, что немцы вывозили погибшие машины до последнего болта на переплавку. Очень редкий танк. В России семь КВ стоят на постаментах, этот - восьмой.

Пушка и катки в пробоинах, могучая башня иссечена осколками. Шрамы не только не заделаны, но, напротив, выделены красным - чтобы видно было, в каком аду побывала машина.

- Каждый танк собран из 10 взорвавшихся. Братская могила для 10 экипажей, 50 человек. По утрам я надеваю форму и совершаю обход территории. Отдаю каждой машине воинскую честь и кланяюсь.

Усадьба в стиле милитари

В Подмаслово у полковника Фролова родовое гнездо: усадьба с прудом, садами и тремя гектарами земли. Места хватает, и громоздкие экспонаты бронетанкового музея размещены на специальной аллее. Постаменты низкие, ограждений нет. Можно влезть на танк, заглянуть в люк, примерить шлемофон, сесть за рычаги. Под гусеницами в художественном беспорядке разбросаны гильзы от снарядов, каски, патроны, колючая проволока. Есть стенд со стрелковым оружием времен войны и воронка от взорвавшегося здесь в 42-м КВ - рядом с ней памятник с именами экипажа и Аллея танкистов из каштанов.

Ежегодно музей принимает до 200 экскурсий: в Подмаслово едут школьники, ветераны, туристы-одиночки со всей Орловской области и из соседних регионов. Вход в музей свободный, для организованных групп Фролов проводит двухчасовую экскурсию. С одним из автобусов в деревню попала пожилая женщина, вдова танкиста.

- Потрогала она мой КВ и заплакала. Говорит, прикоснулась к войне, - голос 70-летнего полковника дрогнул.

Танковый музей обошелся ему в 15 миллионов рублей. Впрочем, Александр Анатольевич не скрывает, что человек он не бедный. Жена и дети хорошо зарабатывают. Она преподает экономику в столичных вузах. Сын - в Москве, дочь - в Италии. И воспитаны все так, что на память о героях денег не пожалеют. Самому Фролову много не надо - только чтобы люди помнили о тех, кто сражался за Родину. С этой целью он затеял новое удивительное дело: объявил, что готов подарить свои танки - с условием, что их самостоятельно вывезут и установят на постаментах в общественных местах как напоминание о войне. В апреле один Т-34 уехал в городок Куйбышев под Новосибирском, его место в экспозиции заняла самоходка СУ-100, собранная из остатков танкового лома.

- Я все выгреб, еле успел. Года два уже не звонят ни чермет, ни поисковики - значит, ничего не осталось. Я спас последнее, - полковник Фролов не скрывает гордости. - Эти 150 тонн танковой брони - моя медаль.

Тем временем

Коллекцию музея бронетанковых войск в Кубинке пополнил американский "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря. В марте 1945 года немецкая подлодка у входа в Кольский залив потопила транспорт "Томас Дональдсон", везший в СССР бронетехнику по ленд-лизу. "Шерман" провел на морском дне почти 70 лет, пока не был поднят водолазами Северного флота. Флотские ремонтники вернули машине ход и привели ее в идеальное состояние.

- Поднятые с борта транспорта танки - единственные сохранившиеся представители версии "Шермана" с 76-миллиметровой пушкой. По своим характеристикам они напоминают Т-34, - отметили в Минобороны.