Петр Бирюков: Новый сквер появится у Храма Сорока Севастийских мучеников

Новый сквер создадут на улице Динамовской в рамках благоустройства вылетной магистрали улица Большие Каменщики - метро "Коломенская". Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Решение о создании сквера было принято с учетом просьбы духовенства о благоустройстве территории главной входной группы Новоспасского монастыря и пространства около Храма Сорока Севастийских мучеников, - отметил Петр Бирюков. - Концепция была рассмотрена и одобрена представителями обители".

По его словам, до начала работ эта территория находилась в запущенном состоянии - там размещался временный склад строительных материалов, который посетителям монастыря приходилось обходить по периметру. После завершения благоустройства маршрут от станции метро "Пролетарская" к монастырю будет проходить через сквер, который станет своеобразным продолжением монастырского сада. Причем это пространство предназначено не только для посетителей обители, но и местных жителей, поэтому наряду с удобными лавочками там установят уличные качели для детей.

В центральной части сквера высадят ряды штамбовых деревьев, на подпорных стенах из габионов устроят скамьи для отдыха, обустроят пешеходные дорожки, разобьют около двух тысяч метров газона и 175 кв. метров цветников. Освещать территорию будут 11 фонарей с энергосберегающими лампами. Существующую парковку расширят.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по периметру монастырского сада высадят яблони, остролистные клены, туи, а также кустарники.