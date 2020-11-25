В Калуге приняли бюджет на 2021 год

Новости

Эксперт оценил перспективы перехода на "удаленку" 18:10
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 16:45

В Калуге приняли бюджет на 2021 год

25 ноября на заседании городской думы депутаты приняли в первом чтении бюджет Калуги на 2021 год.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 11 млрд. 795 млн. рублей, безвозмездные поступления составят 6 млрд. 976,7 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 12 млрд. 145 млн. рублей. Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.

Парламентарии внесли изменения в Устав города. Устав приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством. Органы местного самоуправления получают право предоставлять сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей, жилое помещение на период замещения должности.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге поздравили многодетные семьи

Дополняются гарантии осуществления депутатской деятельности, предусматривается введение в структуру городской думы должности первого заместителя председателя думы, что позволит повысить эффективность работы представительного органа.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям, приняты решения о наименовании улицы, заключении мировых соглашений и постановке на учет бесхозяйного имущества.

В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации проекта "Чистое небо", предусматривающего перенос кабелей с опор контактной сети в подземные кабель-каналы.

Проект "Чистое небо" позволяет улучшить архитектурный облик города, повысить надежность функционирования коммуникаций, упрощает их ремонт и обслуживание.

Калуга - первый в России город, в котором подобный проект реализован без привлечения бюджетных средств, за счет инвестиций ПАО "Ростелеком" и операторов связи.

Всего на реализацию проекта в Калуге было направлено порядка 20 миллионов рублей, работы начались в июне 2020 года и проходили параллельно с работами по проекту БКАД.

На улицах Кирова, Ленина, Московской, Плеханова, Баррикад и Суворова под землю было убрано 103 км кабеля, дополнительно проложено 3,5 км кабель-каналов. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии, к 20 декабря планируется завершить демонтаж всех старых кабелей.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге одобрили бюджет города

Депутаты высказали ряд замечаний. Так заместитель председателя городской думы Александр Иванов обратил внимание руководства ПАО "Ростелеком" на некачественно выполненные работы в районе домов № 32 - 34 по улице Кирова: уложенная над коммуникациями плитка там уже просела.

Марина Костина подняла вопрос провисших проводов в районе дома № 43 по улице Кирова, а Серей Павлов рекомендовал согласовывать работы не только с инженерными организациями, но и торговыми центрами и точками общественного питания.

"Город должен развиваться, улучшать свой архитектурный облик, внедрять современные технологии, - подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, - проект, безусловно, важный и необходимый, но подрядчикам следует учесть все высказанные сегодня замечания".

Информация была принята к сведению.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель