В Калуге приняли бюджет на 2021 год

25 ноября на заседании городской думы депутаты приняли в первом чтении бюджет Калуги на 2021 год.

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 11 млрд. 795 млн. рублей, безвозмездные поступления составят 6 млрд. 976,7 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 12 млрд. 145 млн. рублей. Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.

Парламентарии внесли изменения в Устав города. Устав приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством. Органы местного самоуправления получают право предоставлять сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей, жилое помещение на период замещения должности.

Дополняются гарантии осуществления депутатской деятельности, предусматривается введение в структуру городской думы должности первого заместителя председателя думы, что позволит повысить эффективность работы представительного органа.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям, приняты решения о наименовании улицы, заключении мировых соглашений и постановке на учет бесхозяйного имущества.

В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации проекта "Чистое небо", предусматривающего перенос кабелей с опор контактной сети в подземные кабель-каналы.

Проект "Чистое небо" позволяет улучшить архитектурный облик города, повысить надежность функционирования коммуникаций, упрощает их ремонт и обслуживание.

Калуга - первый в России город, в котором подобный проект реализован без привлечения бюджетных средств, за счет инвестиций ПАО "Ростелеком" и операторов связи.

Всего на реализацию проекта в Калуге было направлено порядка 20 миллионов рублей, работы начались в июне 2020 года и проходили параллельно с работами по проекту БКАД.

На улицах Кирова, Ленина, Московской, Плеханова, Баррикад и Суворова под землю было убрано 103 км кабеля, дополнительно проложено 3,5 км кабель-каналов. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии, к 20 декабря планируется завершить демонтаж всех старых кабелей.

Депутаты высказали ряд замечаний. Так заместитель председателя городской думы Александр Иванов обратил внимание руководства ПАО "Ростелеком" на некачественно выполненные работы в районе домов № 32 - 34 по улице Кирова: уложенная над коммуникациями плитка там уже просела.

Марина Костина подняла вопрос провисших проводов в районе дома № 43 по улице Кирова, а Серей Павлов рекомендовал согласовывать работы не только с инженерными организациями, но и торговыми центрами и точками общественного питания.

"Город должен развиваться, улучшать свой архитектурный облик, внедрять современные технологии, - подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, - проект, безусловно, важный и необходимый, но подрядчикам следует учесть все высказанные сегодня замечания".

Информация была принята к сведению.