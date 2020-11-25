Минобороны РФ передали три последних истребителя Су-35С

Новости

Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова 08:59
Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году 08:58
Саакашвили предрек Украине экономическую катастрофу 08:51
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио" 08:40
Петр Бирюков: Новый сквер появится у Храма Сорока Севастийских мучеников 08:15
Врач назвала продукт, отказ от которого провоцирует онкологию 08:00
Около семи тысяч человек собрались на тайную свадьбу в синагоге Бруклина 07:56
Приморью выделили более 600 млн рублей на ликвидацию последствий циклона 07:51
Врач назвал самый опасный симптом коронавируса 07:32
Петербург и Севастополь стали лидерами по росту преступности 07:16
Офицера курильской воинской части осудили за взятки 06:33
В Израиле запущена программа обучения мигрантов программированию 06:23
Дональд Трамп помиловал индейку на День благодарения 06:17
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права 05:38
Инфекционист рассказал о мешающих выходу на плато по COVID-19 людях 04:49
В Приморье новейший корвет испытал ракетный комплекс "Уран" 04:37
Ученые: Коронавирус на поверхностях может превращаться в пленку 04:28
На авиабазе Хмеймим открыт памятный знак Герою России Олегу Пешкову 03:47
В Швейцарии женщина с ножом напала на покупателей в магазине 03:03
Израильские ВВС нанесли удар по территории Сирии 02:26
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги чемпионов 02:07
Матвиенко отметила ключевую роль Путина в достижении соглашения по Карабаху 01:59
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19 01:35
"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Про дачу от Наташи Барбье
Про дачу от Наташи Барбье
25.11.2020 08:13
Рубрика: Власть

Минобороны РФ передали три последних истребителя Су-35С

Текст: Юлия Гарднер

Министерство обороны РФ получило три последних многоцелевых истребителя Су-35С. Эта поставка завершила пятилетний госконтракт на 50 таких самолетов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
NI назвал Су-35 одним из лучших современных истребителей

"Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Самолеты перебазировались из Комсомольского-на-Амуре (именно там их собирают) на аэродромы постоянного базирования ВКС РФ.

Два истребителя отдадут в распоряжение центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке. Третий останется в Комсомольске, в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

Справка "РГ"

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с управляемым вектором тяги. "Поколение 4++" является условным, но показывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Минобороны опубликовало видео нарушения эсминцем США морской границы РФ
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
МИД РФ: Санкции США против российских компаний нелегитимны
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно