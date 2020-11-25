У главы минздрава Бурятии нашли COVID-19

У министра здравоохранения Республики Бурятии Евгении Лудуповой обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Держалась, но не убереглась", - написала Евгения Лудупова.

Она отметила, что на протяжении последних восьми месяцев с коронавирусом сражаются все. И только совместными усилиями можно снизить риски распространения заболевания. Она напомнила о необходимости соблюдать дистанцию, носить маски и обрабатывать руки.

"Призываю всех жителей республики беречь себя и своих близких", - подчеркнула глава минздрава.