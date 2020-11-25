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25.11.2020 12:07

Новотроицкие металлурги получили дополнительную защиту от COVID-19

Более 9 700 работников "Уральской Стали" (входит в компанию "Металлоинвест") получили дополнительные наборы средств защиты. В них вошли по две многоразовые маски и 500 миллилитров антисептика. Для лиц, находящихся в группе риска, дополнительно приобретены латексные перчатки. Комплекты будут выдаваться ежемесячно с ноября по январь. На это компания "Металлоинвест" выделила 10,6 миллиона рублей.
Каждый работник "Уральской Стали" получил по две многоразовые маски и 500 миллилитров антисептика. Фото: Пресс-служба АО "Уральская Сталь" Каждый работник "Уральской Стали" получил по две многоразовые маски и 500 миллилитров антисептика. Фото: Пресс-служба АО "Уральская Сталь"
Каждый работник "Уральской Стали" получил по две многоразовые маски и 500 миллилитров антисептика. Фото: Пресс-служба АО "Уральская Сталь"

- Противостояние распространению коронавируса является общей задачей. Компания предпринимает комплекс мер по охране здоровья своих сотрудников. В том числе, приобретает дополнительные наборы средств защиты. Нам же, в свою очередь, необходимо проявить ответственность и соблюдать простые правила безопасности, чтобы свести к минимуму риски заражения, - отметил директор по социальным вопросам "Уральской Стали" Денис Меньшиков. - В то же время продолжается работа по оказанию помощи учреждениям здравоохранения Оренбургской области в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования.

Сегодня на "Уральской Стали" реализуется широкий перечень мер по противодействию коронавирусной инфекции. На территории комбината действует масочный режим, соблюдается социальная дистанция. В местах общего пользования и транспорте проводится усиленная санитарная обработка. На проходных установлены приборы бесконтактной термометрии. В местах большой проходимости работают бактерицидные рециркуляторы. Уже имеющиеся диспенсеры с обеззараживающими средствами дополнили стойки с одноразовыми перчатками и антисептиками в лифтовых холлах. Для сотрудников и ветеранов "Уральской Стали" работает Ситуационный центр, где медработники оказывают консультационную поддержку при первых проявлениях симптомов ОРВИ.

Справка

Впервые, в апреле 2020 года, работники "Уральской Стали" и других предприятий Компании получили индивидуальные наборы защиты, содержащие многоразовые маски, перчатки, антисептики, мыло антибактериальное, витамины. Дополнительно выдавались одноразовые маски и материальная помощь для самостоятельного приобретения средств защиты.

Всего с начала пандемии для борьбы с коронавирусом "Металлоинвест" оказал помощь учреждениям здравоохранения Оренбургской, Белогородской, Курской и Московской области на сумму более 2 млрд рублей. На выделенные Компанией средства больницы оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты персонала, специализированным автотранспортом.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Уральская Сталь".

Пресс-релизы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Оренбургская область

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