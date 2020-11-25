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25.11.2020 12:38
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье двое детей по дороге в школу попали под поезд

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье начата проверка по факту трагедии на железнодорожном вокзале города Бугуруслана, где попали под поезд двое детей. Один из них погиб, второй госпитализирован с травмами.

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Как сообщило в среду Приволжское следственное управление на транспорте, ЧП произошло сегодня утром, в 6 часов 28 минут по московскому времени. На 1276 километре железной дороги поезд №2050 травмировал двух мальчиков девяти и десяти лет.

Дети шли в школу и решили сократить маршрут, перейдя железнодорожные пути у вокзала в неположенном месте. Мальчики дождались, когда проследует поезд, однако из-за сильного снегопада и вихревого потока, поднятого проезжающим составом, не заметили встречный локомотив.

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Увидев детей, машинист подавал громкие сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. Один ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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