В спортивном комплексе "Олимпия" состоялось первенство Прикамья по плаванию.

Две сотни пловцов из Перми, Краснокамска, Березников, Кудымкара, Губахи и других городов края разыграли более 90 комплектов медалей и поборолись за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах.

Проведение соревнований в рамках благотворительной программы "Уралхим" - спорту" поддержал пермский филиал холдинга.

Состязания проходили в трех возрастных подгруппах, борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. Входили в программу и две эстафеты 4 х 50 метров. Сразу пять золотых наград завоевал березниковец Данил Воложанин. По четыре медали высшего достоинства у Глеба Волчугова из Березников, Никиты Копылова и Ольги Алякринской из Перми, а также у Анастасии Черепановой из Губахи.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим", президент Федерации плавания Пермского края:

- Региональное первенство - заключительные соревнования в 2020 году. Они прошли с соблюдением всех правил профилактики распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка сегодня непростая, однако спортсменам важно не только тренироваться, но и участвовать в соревнованиях, проходить отбор на состязания более высокого уровня. Для кого-то эти старты станут началом большого спортивного пути.