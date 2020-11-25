В Татарстане юноша попытался убить девочку из-за беременности

Житель Азнакаевского района Татарстана признан виновным сразу в двух преступлениях против несовершеннолетней. Зимой этого года в социальной сети он познакомился с 14-летней девочкой и в апреле вступил с ней в интимную близость.

Через какое-то время девушка призналась 19-летнему ухажеру о своих подозрениях на беременность. Молодой человек испугался, что может быть привлечен к уголовной ответственности за растление несовершеннолетней, и решил убить подругу.

В один из дней злоумышленник вывез потерпевшую в сельскую местность, где пытался задушить и избил ее, нанося удары руками и ногами по разным частям тела. Когда девушка потеряла сознание, он погрузил тело в багажник машины, а позже сбросил в овраг, закидал его ветками и уехал. Через несколько часов пострадавшая пришла в сознание, выбралась из оврага и вышла на дорогу. Там ей оказали помощь местные жители.

В итоге за свой проступок обвиняемый получил 9 лет и 1 месяц лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима.