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25.11.2020 11:53
Рубрика: Власть

ЦИК предложил Наталью Чечину на пост главы избиркома Санкт-Петербурга

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком на заседании в среду единогласно рекомендовал членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрать своим председателем Наталью Чечину.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС
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"Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуру Чечиной Натальи Валентиновны для избрания на должность председателя", - говорится в выписке из протокола заседания Центризбиркома.

Таким правом ЦИК обладает на основании п.4 ст. 28 закона об основных гарантиях избирательных прав, где указано, что "председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по предложению Центральной избирательной комиссии РФ".

"Нам очень важно, чтоб это решение было не промежуточным, не ошибочным, и действия Натальи Валентиновны помогли преодолеть проблемы в работе комиссии. Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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Ранее Наталья Чечина занимала пост главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга. Неделю назад ЦИК рекомендовал ввести ее в состав горизбиркома в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.

Прежний председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко был освобожден губернатором Александром Бегловым от своих обязанностей на основании личного заявления. В сентябре ЦИК признал работу комиссии под руководством Миненко неудовлетворительной и предложил ему досрочно покинуть свой пост.

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