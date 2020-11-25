При разборе сгоревшего дома в Вологодской области нашли останки ребенка

Следственный комитет Вологодской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели при пожаре многодетной матери и ее годовалой дочери в деревне Пучнино Чагодещенского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар случился накануне около семи часов утра. Дом сгорел полностью. По данным регионального УМЧС, на пепелище обнаружили тело женщины.

Как выяснили в региональном Следкоме, в момент возгорания в доме находилась лишь годовалая девочка. Родители и трое старших детей уже занимались хозяйственными делами во дворе. 35-летняя многодетная мать, увидев огонь в доме, кинулась спасать младшего ребенка. Она погибла, крепко держа малышку на руках.

Глава семьи был в конюшне в 800 метрах от дома. Заметив огонь, побежал на помощь. Но попасть в дом уже не смог, а жену и дочку нигде не нашел.

Причины пожара выясняются.