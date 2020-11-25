В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" Светлана Обидинина

В Петербурге в возрасте 45 лет скончалась известная актриса театра и кино Светлана Обидинина. Об этом сообщила пресс-служба театра-фестиваля "Балтийский дом", где актриса прослужила долгие годы.

В первый раз Светлана Обидинина поступила в "Балтийский дом" в 1998 году, через год после окончания Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Затем работала в Небольшом драматической театре Льва Эренбурга, а в "Балтдом" вернулась три года назад.

Театралы Петербурга полюбили Светлану Обидинину за яркие образы в самых разных амплуа. Например, в "Зойкиной квартире" она сыграла Мымру, в "Ма-Мурэ" многие запомнили ее в роли Свояченицы, а в "Неплохих парнях" Обидинина предстала в образе Берты, неизменной служанки.

Ну а российские телезрители запомнили Светлану Обидинину по ролям в кино. Светлана Обидинина снималась в первых эпизодах "Улиц разбитых фонарей", играла в "Преступлении и наказании", в третьем сезоне сериала "Мажор", в нескольких сезонах "Черного ворона". Наибольшую известность ей принесли роли в полнометражных фильмах "Сказ про Федота-Стрельца", "Варварины свадьбы", "Ветка сирени". Всего в фильмографии Обидининой более 50 ролей в отечественных картинах.