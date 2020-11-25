Сейчас основным пожирателем времени стал интернет. Соцсети, постоянное сидение за компьютером или смартфоном лишает порой не только драгоценного времени, но и живого общения. И зачастую кажется уже такой далекой жизнь без всех этих новомодных гаджетов. А ведь на Руси была масса игр, в том числе настольных, которые сегодня получают вторую жизнь.

Так, в XVIII веке в игры играли люди разного возраста, независимо от сословия и материального достатка. Ведь игрушки изготавливались не из пластика, а из природных материалов.

Как гласит история, сам Петр Первый, уже будучи императором, предпочитал проводить досуг со своей многочисленной свитой. Ежедневные настольные игры были включены в его жизнь, и для них выделялась даже отдельная зала.

- Любимой игрой Петра Первого были бирюльки. Из кучки маленьких деревянных деталей нужно было вытащить пальцами или специальным крючком одну игрушку за другой, не рассыпав конструкцию. Это развивает мелкую моторику, что, как известно, напрямую связано с развитием головного мозга. А следовательно, улучшает мышление и смекалку, - рассказывает генеральный директор санатория "Марциальные воды" Анна Богомазова.

Именно сюда, в Карелию, четырежды приезжал на отдых глава государства Российского. Да и сам первый в стране санаторий был открыт по указанию Петра, плененного живописными озерами и лесами Карелии.

Здесь он пребывал по три-четыре недели, принимал курс лечения и на досуге работал в специально построенной для него мастерской, а зимними вечерами наслаждался играми со своей семьей и подданными.

Игру "трукттафель", которая напоминает бильярд без кия, Петр Первый привез с Запада. Также одной из популярных игр в те времена была "рыбалка": на крючок нужно было поймать как можно больше деревянных рыбок - бочонков с петелькой и крючком. Побеждал тот, у кого на одной удочке оказывался самый "длинный" улов.

Традицию игры в бирюльки сохранили здесь по сей день. Фото: марцводы.рф

Согласно истории, в 1714 году рабочий Кончезерского медеплавильного завода Иван Рябоев, страдавший "сердечною болезнею", случайно обнаружил целительный источник, который помог ему. И долгие годы основным профилем первого российского курорта были сердечно-сосудистые заболевания. Потом советские ученые своими научными исследованиями подтвердили полезные свойства марциальных источников.

Они бьют из земли до сих пор, всего их четыре, самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л. И уникальны они тем, что важный минерал находится в них в двухвалентной форме, в которой особенно хорошо усваивается организмом. А легендарная габозерская грязь признана самой чистой (с наименьшей концентрацией примесей) по сравнению с другими лечебными грязями, которые добываются в северо-западном регионе.

И сегодня в Карелию едут люди с травмами, ограниченными возможностями здоровья, с поражениями позвоночника, с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями, желающие зарядиться бодростью и новыми силами, очистить организм от шлаков и омолодиться. И как в былые времена, отдыхающие с удовольствием играют здесь в бирюльки и другие игры, любимые Петром Первым.