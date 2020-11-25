На Кубани задержали устроившего кровавую резню мужчину

В Павловском районе Кубани задержали 67-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве, ранении еще одной женщины, покушении на убийство и нападении на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, утром 25 ноября в станице Павловской 67-летний местный житель поссорился со своей супругой в доме на улице Горького. Конфликт произошел на бытовой почве, но во время ссоры мужчина взял нож и три раза ударил им свою 70-летнюю жену. После этого мужчина несколько часов ездил по станице с ножом и ружьем, наведываясь то к одному родственнику, то к другому.

"Подозреваемый на автомобиле приехал к дому 43-летнего сына погибшей на улицу Широкую, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Дверь в домовладение фигуранту открыла 41-летняя невестка погибшей, но, заметив у него в руках охотничье ружье, предупредила об этом супруга и попыталась закрыть входную дверь. В это время злоумышленник произвел в сторону женщины выстрел и ранил ее в руку".

Затем подозреваемый приехал к дому сына убитой супруги на улицу Лукьяненко. Там он напал на мужчину и нанес ему удар ножом в шею, убив его. После чего покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции на одной из улиц станицы. Пенсионер стал угрожать полицейскому ружьем, но в итоге правоохранители его обезвредили и задержали.

Сейчас против подозреваемого возбудили уголовное дело, с мужчиной работает следователь. По сообщению правоохранителей, в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия в станице работает следственная группа. Известно, что в отношении пенсионера также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.