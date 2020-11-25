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25.11.2020 11:42
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре женщина на иномарке протаранила пять машин

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре женщина устроила массовое ДТП, в котором пострадало пять автомобилей. Авария произошла из-за того, что владелица авто не уступила дорогу другой машине. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Как пояснили в полиции, местная жительница ехала на своей иномарке Kia Rio по улице Ставропольской в крайнем левом ряду. Начав перестроение в правый ряд движения, она не уступила дорогу и врезалась в двигавшийся рядом ВАЗ-2107.

"От удара Kia Rio отбросило на другой автомобиль - ВАЗ-2112, а тот, в свою очередь, из-за столкновения влетел в припаркованный рядом автомобиль Audi, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. - Затем автомобиль Kia Rio несколько раз развернуло, и иномарка с женщиной за рулем въехала в еще один припаркованный автомобиль - Hyundai".

В результате ДТП никто не пострадал, а все пять машин получили множественные механические повреждения. Интересно, что виновница массового ДТП отделалась штрафом всего в 500 рублей - именно столько составляет наказание за нарушение правил дорожного движения и отказ пропустить другой автомобиль с приоритетным правом движения. Также на женщину составили административный протокол о ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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