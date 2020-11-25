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25.11.2020 00:39
Рубрика: Общество

В Краснодаре врачи оказали экстренную помощь футболисту "Севильи"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Специалисты Краснодарской краевой клинической больницы № 1 (ККБ-1) оказали экстренную помощь игроку испанской "Севильи" Серхио Эскудеро, который получил тяжелую травму во время матча Лиги чемпионов против ФК "Краснодар". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Краснодар" снова проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов

31-летний защитник гостей (кстати, капитан команды) покинул поле на 61-й минуте встречи после жесткого столкновения с соперником недалеко от центра поля.

Футболиста на дежурившей на арене "скорой помощи" с травмой руки сразу доставили в ККБ-1: главная клиника Кубани находится всего в нескольких километрах от арены.

По словам медиков, врачи провели необходимые исследования и оказали медицинскую помощь. Пока неизвестно, улетит ли Эскудеро вместе с командой домой в Севилью на чартерном рейсе или останется для продолжения лечения в этой больнице.
О состоянии Эскудеро спросили на пресс-конференции после матча и главного тренера испанцев Хулена Лопетеги.

- Пока немного могу сказать. Кажется, у него проблема с локтем. Но официально пока ничего нет, ждем результаты от врачей, - ответил наставник.

Напомним, в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Краснодар" проиграл испанской "Севилье" - 1:2.  Решающий мяч испанцы забили уже в добавленное судьей время - на 95-й минуте.

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