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25.11.2020 14:43

В краснодарском энергорайоне выявили хищение энергии на 1,4 млрд рублей

С начала 2020 года специалисты Краснодарского филиала компании "Россети Кубань" выявили почти 400 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Краснодара и пяти районов края и Республики Адыгея. Это свыше 200 миллионов киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии на сумму 1,4 миллиарда рублей. Данного объема хватило бы для электроснабжения жителей пгт Ильский в течение двух лет.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

По всем фактам составлены соответствующие акты. Проводится претензионно-исковая работа по взысканию стоимости бездоговорного потребления электроэнергии в судебном порядке.

В целях пресечения незаконного потребления электроэнергии специалисты Краснодарских электросетей реализуют целый комплекс организационных и технических мероприятий, среди которых регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки приборов учета, установка антимагнитных пломб, автоматизация учета электроэнергии и так далее.

Проверки и рейды проводятся на основе проведенного анализа и сравнения объемов электроэнергии, отпущенной с той или иной подстанции и фактически оплаченной потребителями.

- Кроме финансовых затрат, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета негативно влияют на качество электроснабжения и представляют собой прямую угрозу жизни и здоровью людей, - обратил внимание директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. - Любые манипуляции в действующих электроустановках, направленные на изменение схемы электроснабжения, опасны. Хищения энергоресурсов влекут за собой перепады напряжения в сети, выход из строя бытовой техники. Но гораздо более страшным является то, что действия нарушителей могут привести к необратимым последствиям и представляют угрозу для жизни.

В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С девятого июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица - обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

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