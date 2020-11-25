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25.11.2020 14:26
Рубрика: Происшествия

В Сочи массажист получил 17 лет за насилие над детьми

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе на приговор Адлерского районного суда Сочи. Этим приговором мужчина 1975 года рождения признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Фото: iStock
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- На момент совершения преступлений осужденный являлся медбратом по массажу в санатории, где проходили реабилитацию дети с ограниченными возможностями, - сказала она. - Противоправные действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения, он был задержан. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Потерпевшими признаны шесть несовершеннолетних.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора, оставив его без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Фигуранта осудили на 17 лет исправительной колонии строгого режима, а также лишили права занимать должности, связанные с воспитанием детей и общением с ними на срок 15 лет. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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