В Волгограде скончался писатель-фантаст Сергей Синякин

В Волгограде умер писатель-фантаст Сергей Синякин. О печальной новости сообщил на своей странице в Facebook его друг Евгений Лукин.

По словам Лукина, Сергей Синякин скончался в волгоградской больнице после осложнений, предположительно связанных с коронавирусом. Синякина ввели в искусственную кому, но спасти писателя врачи не смогли.

Сергею Синякину было 67 лет. Он регулярно печатался в волгоградских и российских СМИ. Является автором книг "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли".

За последнюю повесть он получил премию "Интерпресскон-2000", премии "Бронзовая улитка-2000", "Сигма-Ф" в номинации "Лучшая фантастическая повесть", премию имени братьев Стругацких в номинации "Лучшее художественное произведение в области фантастики", приз читательских симпатий журнала "Если" за лучшую повесть.